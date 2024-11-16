Албания уделяет первостепенное внимание энергетическому переходу как ключевому фактору сокращения выбросов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом об этом заявила спикер парламента Албании Элиса Спиропали на сессии "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. На мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Производственная деятельность страны на 100 процентов основана на возобновляемых источниках энергии. Стремясь диверсифицировать и укрепить наши энергетические показатели, мы приступили к реализации плана преобразований.

Наша долгосрочная стратегия предусматривает увеличение мощностей возобновляемых источников энергии с упором на солнечную и ветровую энергию, а также гидроэнергетику.

В 2023 году Албания достигла важной вехи, став чистым экспортером энергии, производимой внутри страны за счет гидроэнергетики", - сказала спикер.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.