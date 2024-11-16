Председатель Парламента Узбекистана поздравила Азербайджан

Поздравляю Азербайджан с организацией COP29 на высоком уровне.

Об этом на Парламентской встрече, организованной Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики в рамках COP29, сказала председатель Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Т.Нарбаева отметила, что финансирование процесса изменения климата является одним из ключевых вопросов.

"Между парламентами должны быть установлены контакты на высоком уровне. Мы должны поддерживать совместные исследования, обмениваться опытом. Мы, как парламенты, должны вести широкие обсуждения", - подчеркнула она.

Отметим, что в Баку в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджана начала свою работу Парламентская встреча.

В двухдневном мероприятии примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентской встрече, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий изменения климата для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата, а также другие темы, будет принят итоговый документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.