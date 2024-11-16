В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями

В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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