https://news.day.az/politics/1707705.html В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями - Сахиба Гафарова В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями. Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями - Сахиба Гафарова
В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями.
Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре