https://news.day.az/politics/1707705.html

В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями - Сахиба Гафарова

В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями. Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется