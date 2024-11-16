Необходима полная поддержка декларации "зеленого" цифрового действия.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"Наши государства-члены осознали, что цифровая трансформация и устойчивость должны идти рука об руку. Именно поэтому они приняли решение сделать устойчивую цифровую трансформацию одной из двух стратегических целей Международного союза электросвязи (МСЭ).

Именно они являются движущей силой этой инициативы. И давайте не забывать, что борьба с изменением климата также лежит в основе Пакта ООН о будущем и его Глобального цифрового соглашения. Конечно, мы видим многообещающие шаги со стороны лидеров цифровой индустрии, многие из которых также находятся здесь сегодня.

Технологические компании являются одними из крупнейших покупателей возобновляемой энергии, и некоторые из них уже полностью используют электроэнергию из возобновляемых источников. В то же время, как показано в отчете МСЭ "озеленение цифровых компаний", экологический след технологического сектора продолжает расти из-за увеличения мирового спроса на оборудование, сетевые услуги и хранение данных. В вопросе "становления экологичнее" цифровой сектор может и должен делать больше. Именно поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы поддержать Декларацию "зеленого" цифрового действия на COP29", - сказала она.