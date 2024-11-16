Masdar о ключевых подходах к реализации проектов ВИЭ

Masdar использует три основных способа начала проектов в области возобновляемой энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник генерального директора Masdar Мартин Нагел во время форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии в рамках COP29.

"Это правительственный подход, участие в тендерах на коммерческой и конкурентной основе, а также приобретение проектов в области возобновляемых источников энергии через платформы, которые мы капитализируем и масштабируем", - отметил Нагел.

По его словам, наиболее важным является правительственный подход, который обычно начинается с подписания меморандума о взаимопонимании по конкретному проекту. Затем Masdar работает в тесном сотрудничестве с партнерами по развитию и различными государственными структурами, чтобы сделать проект жизнеспособным с финансовой точки зрения.

Он подчеркнул, что этот процесс может быть сложным, особенно на первых этапах, когда необходимо согласовать работу различных государственных департаментов и внести изменения в законодательство для удовлетворения требований финансовых институтов.

"В нашем случае важна партнерская работа. Мы не инфраструктурный фонд с ограниченными партнерами и не разрабатываем модели оценки стоимости акционерного капитала. Мы ориентируемся на отношения и реализуем проекты с прагматичным подходом к рискам", - добавил он.