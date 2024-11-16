В Марнеули состоялся турнир по дзюдо в честь Дня Победы

В грузинском городе Марнеули по случаю 8 ноября - Дня Победы был организован турнир по дзюдо под названием "Зафар".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Было отмечено, что на турнире, организованном в "Интеграционном центре азербайджанцев Грузии", за победу боролись 60 спортсменов из различных в 12 весовых категориях.

Сначала были исполнены государственные гимны Азербайджана и Грузии, а затем минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны.

Исполнительный директор центра Мурад Мурадов, выступая на церемонии открытия турнира, рассказал о значении этого знаменательного дня и пожелал спортсменам успехов.

Команда Центра, имеющая на своем счету 9 золотых медалей, заняла первое место, команда Arıxlı, завоевавшая 2 золотые медали, заняла второе место, а команда Tamarisi, завоевавшая 1 золотую медаль, заняла третье место.

Было отмечено, что интеграционный центр работает с 2019 года. В центре проводятся уроки шахмат, а также языковые курсы, дошкольные, университетские подготовительные курсы. На сегодняшний день при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой реализовано также много проектов.