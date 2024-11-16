Китай строит интегрированную экосистему цифровой и "зеленой" индустрии

Китай работает над созданием интегрированной экосистемы цифровой и "зеленой" индустрии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генерального директора по энергосбережению и использованию ресурсов MIIT Дин Чжицзюнь в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"Цифровая и "зеленая" трансформация стали важной темой глобального развития, поскольку они взаимно интегрируются и способствуют развитию друг друга.

Позавчера годовой выпуск китайских интеллектуальных подключенных автомобилей на новой энергии превысил 10 миллионов, что является вкладом Китая в процесс глобальной зелёной трансформации.

В настоящее время цифровая и "зеленая" трансформация стали двумя основными трендами, и их пути пересекаются. Это стало мировым консенсусом в интернет-сообществе, требующим от стран по всему миру объединить усилия, двигаться вперед и работать вместе, чтобы никто не остался позади.

Для достижения лучшего будущего на следующем этапе мы сосредоточим усилия на продвижении интеграции цифровой и "зеленой" трансформации следующими способами. Во-первых, будет продвигаться "зеленое" и низкоуглеродное развитие цифровой индустрии. Во-вторых, будет раскрыт эффект цифровых технологий для "зеленой" трансформации вертикальных отраслей. В-третьих, будет создана интегрированная экосистема цифровой и "зеленой" индустрии", - отметил он.