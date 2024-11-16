https://news.day.az/economy/1707707.html На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты - Сахиба Гафарова На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты. Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты - Сахиба Гафарова
На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты.
Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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