https://news.day.az/economy/1707707.html

На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты - Сахиба Гафарова

На COP29 уже достигнуты некоторые важные результаты. Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется