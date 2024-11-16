Обсуждены приоритеты дальнейшей деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Джином Лигуном в рамках COP29.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики.

Министр сказал, что Азербайджан сотрудничает с банком с 2016 года, и наша страна придает большое значение этому партнерству. Также была отмечена поддержка, оказываемая Банком развитию инфраструктуры в странах-членах.

Была доведена до сведения работа, проводимая в нашей стране по обеспечению устойчивого развития, в том числе по переходу к зеленой экономике, продвижению зеленой энергии. Также представлена информация о приоритетных проектах в рамках сотрудничества с банком.

Президент АБИИ Джин Лигун обратил внимание на меры, предпринимаемые представленной структурой в направлении стимулирования экономического роста и развития инфраструктуры в Азиатском регионе, отметил плодотворные связи банка с Азербайджаном и поделился мнением о возможностях развития партнерства.

На встрече были обсуждены основные направления потенциального сотрудничества между сторонами, приоритеты дальнейшей деятельности АБИИ в Азербайджане, в том числе перспективные проекты по зеленой энергии и развитию инфраструктуры.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.