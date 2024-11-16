В Азербайджане достигнут высокий уровень применения новых технологий

Применение новых технологий в Азербайджане находится на высоком уровне. Сейчас я вижу это наглядно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом заявил корпоративный исполнительный директор Fujitsu Такаши Яманиши, принявший участие в круглом столе по зеленой цифровой деятельности, организованном Министерством.

Он добавил, что цифровизация правительства в Азербайджане лучше, чем в других странах.