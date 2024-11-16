Безоговорочный успех азербайджанской диаспоры не дает покоя армянским псевдо-аналитикам

Автор: Теймур Атаев

За последние годы азербайджанская диаспора достигла потрясающих результатов. И ее успехи в деле доведения до мировой общественности правды об Азербайджане и сложившихся в регионе реалий не могут не вызывать наших уважения и радости.

С каким же упоением и восторгом в армянских политических кругах всегда говорили о значимости для мира(!) армянской диаспоры. Однако, на сегодня и сейчас, ее не слышно. Азербайджанская диаспора просто-напросто затмила (если не сказать, подавила) деятельность армянских диаспоральных организаций. Причем уверенно, четко и конкретно!

В поражении, в прямом смысле слова, армянской диаспоры можно убедиться на основе информации, распространяемой армянскими официальными информационными ресурсами. Так, 13 ноября Арменпресс в материале под названием "Антиармянская деятельность действующих в азербайджанской диаспоре "Азербайджанских домов"" привела в полном объеме статью научно-аналитического фонда "Гегард". Как подчеркивают авторы, "в разных странах мира по инициативе азербайджанских властей создаются многочисленные организации, которые представляют в ложном свете исторические события и целенаправленно искажают все армянское в глазах международной общественности". При этом сотрудники "Гегарда" подчеркивают, что хотя целью "Азербайджанских домов" очерчивается сплочение проживающих за рубежом азербайджанцев, на деле речь идет о проведении "антиармянской пропаганды" путем организации "антиармянских выставок и мероприятий".

Вот читаешь и диву даешься - армянская сторона, которая всегда занималась и продолжает заниматься клеветническими измышлениями в адрес нашей страны, не говоря уже о 30-ти летней оккупации азербайджанских земель, приведшей к Ходжалинскому геноциду, культуроциду, экоциду, урбициду, разглагольствует об "антиармянизме" азербайджанской диаспоры. В общем-то, мы этому уже и не удивляемся. А потому попытаемся рассмотреть, что же авторы т. н. "аналитического исследования" фонда "Гегард" подразумевают под "антиармянскими проявлениями" наших соотечественников за рубежом?

Приступаем к чтению и сразу же осознаем, что в числе мероприятий такого рода, к примеру, организация 20 апреля 2024 г. действующим в столице Финляндии Домом Азербайджана акции (при поддержке Госкомитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой) под названием "Преступления геноцида и депортации западных азербайджанцев", с демонстрацией документального фильма "След". Что преподнесено сотрудниками "Гегарда" "очередным обвинением армян в уничтожении исторических памятников - крепостей, дворцов, мавзолеев, мечетей, мостов, которые якобы находились на вымышленной" территории - в "Западном Азербайджане". Вот, оказывается, что армянские аналитики подразумевают под "измышлениями азербайджанцев". В свете чего озвучим вопрос, а разве приведенные на данном мероприятии документальные свидетельства о насильственной депортации азербайджанцев со своих исконных земель Западного Азербайджана не соответствуют исторической правде? Быть может, фонд "Гегард" готов что-то противопоставить конкретным выкладкам автора сценария фильма "След", доктора философии по истории Махира Гарибова о поэтапном уничтожении памятников нашей культуры в Западном Азербайджане? Вопрос, конечно-же, риторический. Вместе с тем, вполне очевидно, что в особой степени армянских исследователей вывело из себя участие на мероприятии представителей турецкой, британской, немецкой, российской, молдавской, казахской, украинской, грузинской общин.

Другим фактом, на который сослались авторы все того-же "научного" исследования, стало открытие 26 февраля 2024 г., в годовщину Ходжалинского геноцида, в польском Кракове второго Дома Азербайджана в Польще. Членов "Гегарда" возмутило, что в рамках акции была презентована выставка, повествующая о трагедии Ходжалинцев, которую авторы без зазрения совести представили попыткой "донести до участников-поляков сведения о якобы осуществленных Арменией этнических чистках и убийствах". Причем два последних определения, без стыда и совести, были взяты авторами в кавычки. И это тоже вполне понятно: армянскими исследователями никоим образом не могло быть положительно воспринято, что в день открытия Дома Азербайджана (при участии главы Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова и посла Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой), организаторы провели церемонию почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, вслед за чем гости ознакомились с фотовыставкой, отражающей учиненную в Ходжалы чудовищную резню и возложили к портретам жертв геноцида гвоздики.

В связи с вышеприведенным, вновь пробивается вопрос, а что, все же, фонд "Гегард" может противопоставить исторической правде, которую представители азербайджанской диаспоры успешно доводят до мировой общественности на основе документальных свидетельств?

Для сведения же армянской стороны мы дополнительно приведем такие факты, что в августе 2024 г. Дом Азербайджана был открыт в г. Александрия (штат Вирджиния, США), а 7 ноября аналогичный Дом раскрыл свои двери в Праге (Чехия). В том же ноябре при Доме Азербайджана, функционирующем в канадском городе Торонто, был создан Союз азербайджанской молодежи Канады (Youth Unity of Azerbaijani Canadians). Один из первых домов был открыт в Нанте по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и называется "Карабах". Всего Дома Азербайджана функционируют в 17 странах, что, по словам Ф. Мурадова, "является ярким примером заботы Азербайджанского государства и Президента Ильхама Алиева о наших соотечественниках, проживающих за рубежом".

Добавим, что во всех Домах Азербайджана были проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы - 8 Ноября. При этом в Нью-Йорке, по инициативе Федерации азербайджано-американской молодежи (AAYF), акция прошла на знаменитой площади "Times Square".

К слову, в богатом на события ноябре 2024 года азербайджанские студенты приняли участие в проведенном в Шеффилде (Великобритания) "Параде флага", а в Белорусском государственном университете по инициативе Центра азербайджанского языка и культуры на высшем уровне прошел Праздник граната. Параллельно танцевальная группа "Азербайджанские звезды Калгари" (Azeri Calgary Stars), функционирующая при Азербайджанском культурном обществе Альберты (Канада), стала победителем проведенного в г. Калгари конкурса "Европейские народные танцы". В зале же Бруно Волтер Линкольн-центра (Нью-Йорк) прошел Гала-концерт IV Международного конкурса композиторов, посвященного азербайджанским народным песням. Все эти мероприятия проведены при организационно-технической поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Исследователям фонда "Гегард" также посоветуем обратить внимание на важнейший нюанс, нашедший отражение в Заявлении проживающих за рубежом представителей азербайджанского народа (вне зависимости от их национально-конфессиональной принадлежности), принятом в связи с проведением в Баку COP29. Как подчеркивается в Заявлении, созданная по инициативе наших зарубежных соотечественников платформа "BİZ (МЫ) - Продолжим путь Победы!" стала "ярким примером привязанности азербайджанских общин за рубежом к Родине, подтверждением того, что они твердо стоят на страже национальных интересов нашего государства, свидетельством политической зрелости азербайджанской диаспоры и ее приверженности идеологии азербайджанства".