На полях Парламентской встречи в рамках COP29 стартовала сессия по реализации климатических обязательств.

В Баку стартовала сессия "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта сессия будет посвящена тому, как обеспечить эффективное воплощение обязательств по смягчению последствий, принятых в рамках Парижского соглашения, в реальные национальные действия.

Особое внимание будет уделено роли парламентов в разработке и реализации пересмотренных национально определяемых вкладов (NDCs), которые планируется представить в 2025 году.

На сессии будут продемонстрированы передовые практики по снижению выбросов парниковых газов, включая метан, на национальном уровне и освещена ключевая роль парламентов в этих инициативах.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

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