Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Green Car и китайской автокомпанией NIO

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 15 ноября в Баку, в павильоне Азербайджана, расположенного в Голубой зоне COP29, было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между ООО Green Car и автомобильной компанией NIO.

Об этом сообщила Азербайджанская операционная компания COP29, передает Day.Az.

Было отмечено, что на церемонии подписания присутствовали руководитель делегации Китайской Республики по COP29 и заместитель министра экологии и окружающей среды Китая Чжао Иньминь, заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики и главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Умайра Тагиева, главный исполнительный директор по операциям Операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, соучредитель и президент компании NIO Цинь Лихонг и генеральный директор ООО Green Car Рустам Ибрагимов.

Согласно соглашению, официальным дистрибьютором компании NIO в Азербайджане будет ООО Green Car. Под комплексным руководством компании NIO ООО Green Car начнет свою деятельность с реализации продукции и услуг и будет осуществлять создание местной инфраструктуры продаж и обслуживания компании NIO, включая станции зарядки и замены аккумуляторов, а также сервисные центры и центры NIO, инвестировать в эти процессы.

ООО Green Car, основанное в 2014 году, является ведущим новатором в индустрии зеленых технологий Азербайджана, а также специализируется на продвижении и внедрении электромобилей и устойчивых транспортных решений. Миссия ООО Green Car - поддерживать инфраструктуру, которая способствует более чистому и устойчивому будущему, предлагая инновационные, экологически чистые транспортные средства и, таким образом, стимулируя переход к экологически чистому транспорту.