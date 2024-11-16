AZAL и CarbonClick обсудили пути сокращения углеродных выбросов в сфере авиации

В Баку состоялась встреча между президентом ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самиром Рзаевым и генеральным директором компании CarbonClick Дейвом Роузом, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В ходе мероприятия партнеры вновь подчеркнули важность сокращения углеродных выбросов.

В рамках переговоров руководители организаций обсудили перспективы нового сотрудничества и разработку совместных инициатив, направленных на снижение выбросов углекислого газа и обеспечения экологичности полетов.

В ходе двусторонней встречи Самир Рзаев подчеркнул значимость партнерства с CarbonClick для выполнения обязательств по защите планеты и содействию созданию устойчивого будущего. Он выразил удовлетворение тем, что сотрудничество позволит пассажирам легко и прозрачно снижать экологический след своих путешествий.

В свою очередь, Дейв Роуз отметил, что главная цель сотрудничества - предпринять конкретные шаги для борьбы с глобальным потеплением и создания условий для жизни в мире, свободном от негативных последствий климатических изменений. Партнерство с AZAL, по его словам, дает возможность пассажирам уменьшать воздействие их перелетов на окружающую среду, обеспечивая простоту, прозрачность и надежность этого процесса.

Отметим, что с начала октября AZAL запустил программу, позволяющую пассажирам компенсировать углекислый газ, выделяемый во время перелетов. Эта добровольная инициатива интегрирована в процесс покупки авиабилетов. В рамках программы пассажиры AZAL могут поддерживать экологические проекты в ряде стран, тем самым внося вклад в снижение воздействия своих путешествий на окружающую среду.

Совместная деятельность AZAL и CarbonClick открывает возможности для снижения углеродного следа и продвижения устойчивых путешествий, а также позволяет пассажирам более активно участвовать в экологических инициативах.