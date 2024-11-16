В Румынии создано совместное предприятие для "зеленого" коридора Азербайджан-Казахстан-Узбекистан

Хочу отметить, что для Каспийского, Черноморского и Европейского "зеленого" энергетического коридора уже создано совместное предприятие в Румынии, в Бухаресте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Руководитель отдела развития зон возобновляемой энергетики Агентства возобновляемой энергетики Азербайджана (AREA) Фаган Абдурахманов во время форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии в рамках COP29.

"Одним из элементов нашей более широкой инициативы является создание нового Энергетического коридора с Центральной Азией. Мы уже подписали совместное коммюнике и меморандум о взаимопонимании с Казахстаном и Узбекистаном. Этот энергетический проект также включает создание Зеленого энергетического коридора", - сказал он.

По его словам, за короткое время стороны завершили финализацию технического задания для этого проекта, и итальянская компания была выбрана в качестве консультанта для подготовки технического исследования. Это исследование будет аналогично исследованию, проводимому для Черноморского маршрута.

"Следующее совместное предприятие, для коридора с Центральной Азией, будет основано с главным офисом в Баку", - добавил Фаган Абдурахманов.

Он отметил, что стороны готовятся к следующему этапу проекта.