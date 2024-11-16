Серьезные санкции против соперника "Карабаха" - "Лион" в ШОКЕ

"Лион", соперник "Карабаха" в Лиге Европы, подвергся санкциям.

Как сообщает İdman.biz, было принято решение временно перевести команду во 2-ю лигу.

Управление финансового надзора за футболом Франции завершило расследование в отношении "Лиона". Клубу, чьи долги выросли с 458 до 508 миллионов, грозят серьезные санкции. Помимо перевода в низшую лигу, "Лиону" предъявлены требования о трансферном запрете и выплате зарплат игрокам.

Американский владелец клуба Джон Текстор заявил надзорному органу, что исправит ситуацию в короткие сроки. В противном случае "Лиону" грозит дисквалификация после одобрения соответствующих институтов.

Отметим, что 28 ноября в Баку "Карабах" встретится с "Лионом".