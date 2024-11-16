АБР внедрит систему мониторинга и обмена данными для противодействия климатическим рискам в ЦА

В рамках инициативы по многоразовым предупреждениям, Азиатский банк развития (АБР) планирует запустить систему мониторинга и обмена данными, которая станет центральным элементом для отслеживания и распространения информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель директора Департамента Центральной и Западной Азии АБР Сяохон Ян в ходе мероприятия высокого уровня по укреплению систем климатической информации и многопрофильного раннего предупреждения для повышения устойчивости.

"Это поможет укрепить институциональные способности и координацию между странами региона. Центральная Азия является крайне уязвимой к различным кризисам, включая засухи, наводнения, землетрясения и экстремальные погодные явления. За последние 20 лет в регионе Центральной Азии было зафиксировано более 1,3 триллиона убытков из-за наводнений и засух, что привело к тысячам жертв", - сказала она.

Она отметила, что АБР призывает к региональному сотрудничеству в области снижения рисков бедствий, подготовки к ним и разработке адаптивных стратегий на основе данных для решения климатических вызовов.

Сяохон Ян подчеркнула, что у каждой страны региона есть свои уникальные вызовы и возможности, что требует различных подходов.

"Отсутствие регионального сотрудничества и интеграции серьезно препятствует созданию трансграничных систем раннего предупреждения. Это оставляет регион и его население уязвимыми перед трансграничными проблемами, поскольку бедствия не имеют государственных границ", - сказала С.Ян.