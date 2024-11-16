Фарид Гаибов принял делегацию футбольных клубов, прибывшую в Азербайджан

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял делегацию футбольных клубов, прибывших в Азербайджан для участия в COP29.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече присутствовали Чарли Маршалл, генеральный директор Европейской ассоциации клубов, Гая Претнер, руководитель отдела устойчивого развития, Магда Поццо, владелица "Удинезе", Риши Джайн, директор по влиянию "Ливерпуля", Гульсе Шанеран, директор устойчивого развития "Фенербахче", руководитель отдела устойчивого развития и ответственного бизнеса "Атлетико Мадрид" Розия Торрес, менеджер по устойчивому развитию "Порту" Тереза ​​Сантос, менеджер по устойчивому развитию "Тоттенхэма" Маркус Перри, генеральный директор фонда "Реал Бетис" Рафаэль Муэла Пастор, директор "Фламенго" Катя Аленкар и член совета директоров "Фенербахче" и член правления "Карабаха" Асиф Аскеров.

Приветствовавший гостей министр поблагодарил их за то, что они приняли предложение и приглашение футбольного клуба "Карабах" и прибыли в нашу страну. Он сообщил, что в нашу страну в рамках COP29 уже приехали многие звезды футбола и эксперты. Чарли Маршалл, исполнительный директор Европейской клубной ассоциации, объединяющей более 700 футбольных клубов, поблагодарил за теплый прием и рассказал о миссии организации. Гости рассказали о деятельности клубов, которые они представляют.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам создания совместного альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата, который будет создан в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку.