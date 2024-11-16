Потеря на старте матча Азербайджан - Эстония

Игра против Эстонии в Лиге наций началась для сборной Азербайджана неудачно.

Как сообщает İdman.biz, травму получил один из основных защитников сборной Рахиль Мамедов.

Бахлул Мустафазаде заменил на 5-й минуте опытного футболиста, который не смог продолжить игру.

Отметим, что матч Азербайджан - Эстония проходит на Габалинском городском стадионе.