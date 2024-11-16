https://news.day.az/sport/1707932.html Потеря на старте матча Азербайджан - Эстония Игра против Эстонии в Лиге наций началась для сборной Азербайджана неудачно. Как сообщает İdman.biz, травму получил один из основных защитников сборной Рахиль Мамедов. Бахлул Мустафазаде заменил на 5-й минуте опытного футболиста, который не смог продолжить игру.
Потеря на старте матча Азербайджан - Эстония
Игра против Эстонии в Лиге наций началась для сборной Азербайджана неудачно.
Как сообщает İdman.biz, травму получил один из основных защитников сборной Рахиль Мамедов.
Бахлул Мустафазаде заменил на 5-й минуте опытного футболиста, который не смог продолжить игру.
Отметим, что матч Азербайджан - Эстония проходит на Габалинском городском стадионе.
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