Для ускорения "зеленого" перехода требуется больше финансирования

Необходимо больше финансирования для ускорения "зеленого" перехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала член парламента Финляндии Криста Микконен на сессии "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Нам необходимо больше финансирования для ускорения "зеленого" перехода. Чем дольше мы откладываем, тем сложнее становится. Мы рискуем утратить важные части экономики. Мы знаем, что у стран есть большие возможности, и более богатые государства должны помогать менее развитым. Но это не оправдание для развивающихся экономик, чтобы избегать своей ответственности", - сказала она.

По словам Микконен, многие из стран, которые в 90-е годы считались менее развитыми, сегодня имеют крепкие и растущие экономики и также должны сократить свои выбросы.

"Это касается всех стран G20 и всех стран ЕС. И когда речь идет о климатической угрозе, требуется огромная сумма денег. Это означает, что нам нужно не только государственное финансирование, но и мобилизация средств из частного сектора",- отметила спикер.

Напомним, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.