На COP29 обсудили воздействие изменения климата на здоровье

В рамках COP29 16 ноября при совместной организации Общественного объединения "Служба здоровью" и Международного партнерства STOP по борьбе с туберкулезом состоялось обсуждение на высоком уровне воздействия изменения климата на здоровье, в том числе антимикробной резистентности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие депутат из Камеруна Нгаяп Пьер Фламбе, депутат парламента Кении Стефен Мюл, член парламента Замбии Христофер Халила, а также члены комитета Милли Меджлиса Парвана Велиева, Ильхам Мамедов, Мушфиг Мамедли.

Докладчики подчеркнули, что изменение климата создает серьезные угрозы для глобального здоровья и новые риски для здоровья.

Было отмечено, что изменение климата также нарушает экосистемы, приводит к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, представляет серьезную угрозу для здоровья населения.

На панельных сессиях руководитель департамента Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева, начальник отдела Министерства здравоохранения Назифа Мурсалова, эксперты из Казахстана, Кыргызстана и Индии ответили на вопросы аудитории по данной теме.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.