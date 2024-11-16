Заложников в ресторане под Парижем освободили, захватчик задержан

В пригороде Парижа были освобождены четверо человек, взятых в заложники в ресторане в Исси-ле-Молино, подозреваемого в их захвате задержали. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Безумец задержан", - сказал он и добавил, что заложники не пострадали.

Захват заложников в ресторане L'Olivier в городе Исси-ле-Молино в юго-западном пригороде Парижа произошел около 13:00 (16:00 по бакинскому времени), когда в заведении не было посетителей. Четырех сотрудников ресторана удерживал сын владельца L'Olivier. Он был вооружен ножом и грозился покончить с собой. Мать мужчины утром звонила в скорую помощь и сообщила, что ее сын требует кокаин. По словам источников в полиции, у захватчика "очень дурная слава" из-за дел, связанных с наркотиками, общественными беспорядками и насилием. К ресторану прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые вели переговоры с сыном владельца ресторана, и спецназ.

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18:43

Во Франции захватили заложников в ресторане.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил BFMTV.

Территория оцеплена. На месте находятся также бригады спасателей.



По предварительным данным, владелец ресторана захватил в заложники нескольких сотрудников и забаррикадировался в помещении, сообщает телеканал.