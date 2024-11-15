Азербайджан и США обсудили продвижение международного сотрудничества в области перехода на "зеленую" энергию

В рамках COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.

Об этом сообщило министерство экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече были обсуждены приоритеты двустороннего сотрудничества, важность увеличения использования возобновляемых источников энергии, а также перспективы направления инвестиционных потоков в устойчивые бизнес-модели. Были рассмотрены приоритеты, связанные с успешной адаптацией модели экономического развития нашей страны к глобальным вызовам, таким как сокращение выбросов, обеспечение устойчивости к изменению климата, переход к низкоуглеродным бизнес-стратегиям. Была представлена ​​информация о проекте экспорта зеленой энергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Стороны поделились мнениями о развитии международного сотрудничества для стабилизации глобальных поставок при переходе к зеленой энергетике, расширении использования возобновляемых источников энергии в нашей стране, а также перспективах притока инвестиций в устойчивые бизнес-модели.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.