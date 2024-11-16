Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования шейху Аль-Азхару

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Шейху Аль-Азхара, председателю Мусульманского совета старейшин Ахмеду Мухаммаду Ат-Тайебу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше преосвященство,

Крайне опечален известием о постигшей Вашу семью тяжелой утрате - кончине Вашей сестры Самихи Мухаммад Ат-Тайеб.

Разделяя Вашу боль в эти печальные моменты, желаю терпения Вам, всем членам Вашей семьи, выражаю глубокие соболезнования.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.