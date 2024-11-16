https://news.day.az/officialchronicle/1707873.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования шейху Аль-Азхару Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Шейху Аль-Азхара, председателю Мусульманского совета старейшин Ахмеду Мухаммаду Ат-Тайебу.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования шейху Аль-Азхару
Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Шейху Аль-Азхара, председателю Мусульманского совета старейшин Ахмеду Мухаммаду Ат-Тайебу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше преосвященство,
Крайне опечален известием о постигшей Вашу семью тяжелой утрате - кончине Вашей сестры Самихи Мухаммад Ат-Тайеб.
Разделяя Вашу боль в эти печальные моменты, желаю терпения Вам, всем членам Вашей семьи, выражаю глубокие соболезнования.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.
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