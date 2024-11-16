Реализация климатических решений не соответствует нужным темпам

Реализация климатических действий отстает от необходимых темпов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Парламенты служат важным каналом для выражения мнений граждан и обеспечивают их отражение в государственной политике и действиях. Борьба с изменением климата является одним из наиболее актуальных и насущных вопросов для всех людей на планете.

Когда ваши партии находятся у власти, вы можете стать лидерами, инициировать конкретные шаги, которые реально меняют жизни людей", - сказал он.

Стил отметил, что мировое сообщество должно перейти от постепенных шагов к решительным действиям в борьбе за сохранение условий жизни на планете. Последние доклады показали, что климатические действия отстают от необходимых темпов. По прогнозам, планета может потеплеть на 2,6-3,1 градуса Цельсия - это слишком далеко от целевых 1,5 градуса, которые необходимы, чтобы избежать самых опасных последствий.

"Ситуация будет только ухудшаться, если мы не сократим разрыв между текущими темпами и теми требованиями, которые предъявляет наука.

Часть этого разрыва можно преодолеть за счет повышения амбиций. Нам нужны более амбициозные планы и политики, которые позволят людям действовать с большим масштабом. Однако одних амбиций недостаточно - необходимо устранить разрыв в их реализации. Планы не могут оставаться на бумаге, они должны приводить к реальным изменениям. Каждая страна обязана усиливать свои усилия", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.