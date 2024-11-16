У нас четкий и продуманный план по Новой коллективной количественой цели на следующую неделю

У нас есть четкий и продуманный план по Новой коллективной количественой цели (NCQG) на следующую неделю, чтобы направлять процесс по всем ключевым мандатам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель ведущего переговорщика COP29 Самир Бежанов в ходе пресс-конференции в рамках COP29.

"Переговоры проходят неравномерно, и это нормальный темп работы. Так обычно и происходит. Как я уже говорил, в качестве председательства мы стремимся достичь справедливого и амбициозного результата. У нас есть четкий и продуманный план на следующую неделю, чтобы направлять процесс по всем ключевым мандатам. И, пользуясь случаем, я еще раз хочу подчеркнуть, что это будет коллективное достижение.

Мы, как председательство, будем выполнять свою часть работы. Мы делали это на протяжении всего года, всего месяца, создавая возможности и пространства для взаимодействия сторон. Но стороны должны проявлять гибкость и конструктивный подход. Им нужно работать вместе в таком настрое, чтобы мы смогли направить процесс к успешному результату. У меня нет сомнений в этом", - отметил он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.