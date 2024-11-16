Русский дом в Баку проведет цикл мероприятий культурно-просветительского проекта

Мероприятия культурно-просветительского проекта "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ", направленного на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка как одного из богатейших языков мира пройдут 30 ноября в Русском доме в Баку.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), организаторами проекта являются Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, Центр кинофестивалей и международных программ при участии Россотрудничества, Представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике - Русского дома в Баку (РИКЦ), Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве, Компании "КиноФокус", государственных образовательных и культурных учреждений Азербайджанской Республики.

В 17:00 состоится концерт солистов Большого театра России. В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Ольга Селиверстова (сопрано), Александр Касьянов (баритон), музыкальное сопровождение - Мария Оселкова (фортепиано).

В 18:30 откроется выставка "Стенография чувств. Лев Толстой и музыка". Экскурсию по выставке и лекцию проведет старший научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого Олеся Волосевич.