Какова доля инфраструктуры, подверженной климатическим рискам?

Сейчас около 40 процентов инфраструктуры остаются уязвимыми к климатическим воздействиям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава отдела по вопросам климата Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Мирей Аталла на сессии "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Согласованные кредиты могут стать дополнительным финансовым бременем для национальной казны, если при проектировании инфраструктуры не были учтены будущие климатические риски", - отметила она.

Аталла привела в пример разрушительные последствия наводнений в Пакистане. По оценкам, стоимость ликвидации ущерба, нанесенного инфраструктуре и пострадавшим районам, составила почти 40 миллиардов долларов.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.