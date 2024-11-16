Те, кто покинули "Карабах" летом: Кто где что делает?

Все игроки, покинувшие "Карабах" летом, уехали в разные страны.

Есть те, кто тепло вспоминает Андрея Лунёва, и немало тех, кто считает, что Хамиду Кейта был более полезен, чем Эмануэль Аддаи.

Лука Гугешашвили, которого помнят не по футбольным качествам, а милым шуткам, и Адама Диакаби, чья трансферная стоимость составляла в свое время 10 миллионов евро, - это тоже бывшие игроки "Карабаха".

Максим Медведев завершил футбольную карьеру и занялся тренерской деятельностью.

Где они сейчас? Насколько они полезны в своих командах? Входят ли они в основной состав своего новых клубов?

Андрей Лунёв

Опытный вратарь, вернувшийся в родную Россию после 3-летнего перерыва и подписавший 2-летний контракт с московским "Динамо", сыграл в 14 из 15 игр в составе своей команды в Премьер-лиге. Поскольку в одной игре его заменили, он пробыл на поле 1249 минут. Хотя в 4 матчах он сохранил ворота сухими, в 10 других матчах он пропустил 16 раз. На данный момент "номером 1" "Динамо" является именно Андрей.

По итогам 15 туров представитель столицы, на счету которого 30 очков, находится на 4-м месте среди 16 команд.

Хамиду Кейта

Французский полузащитник, начавший нынешний сезон в "Карабахе", а в сентябре сменивший нашу страну на Турцию, выступает за "Коньяспор".

После ухода из "Карабаха" Кейта получил шанс в общей сложности в 8 матчах, в том числе 1 раз в основном составе в Суперлиге. Он запомнился голом, который забил в ворота "Трабзонспора". В общей сложности он пробыл на поле 211 минут.

А в Кубке Турции футболист провел 1 игру в основном составе команды.

По итогам 12 туров представитель Коньи, на счету которого 14 очков, занимает 10-е место среди 19 команд.

Лука Гугешашвили

Дела члена сборной Грузии, покинувшего летом Азербайджан из-за того, что он мало играл в "Карабахе", в Греции идут как по маслу.

25-летний футболист, подписавший двухлетний контракт с "Пансерраикосом", считается ключевым игроком команды. Лука был в стартовом составе во всех 11 матчах чемпионата и играл до конца.

Он сохранил ворота на ноль всего в 2 матчах и пропустил 21 гол в оставшихся 9-ти.

"Пансерраикос" с 10 очками занимает 10-е место среди 14 команд.

Адама Диакаби

Диакаби, который входит в список неудачных трансферов "Карабаха", также переживает непростые времена в Турции. В июле бывший игрок "Монако", сменивший чемпиона Азербайджана на представителя I лиги "Бандырмаспор", рассматривается в качестве резервного игрока в своей новой команде.

Хотя его имя было включено в заявку на участие в 8 из 12 матчей чемпионата, он сыграл лишь в 2 из них. В общей сложности он не забил ни одного гола и не отметился результативными передачами за 221 минуту которые был на поле.

"Бандырмаспор", являющийся одним из основных претендентов на выход в Суперлигу, занимает 2-е место среди 20 команд, набрав 24 очка в 12 играх.

Sportinfo.аz