Сколько получили Майк Тайсон и Джейк Пол за бой?

Стало известно, сколько легенда бокса Майк Тайсон и видеоблогер Джейк Пол заработали за свой боксерский поединок, который прошел сегодня утром в Арлингтоне (штат Техас, США).

По информации американских СМИ, гонорар Тайсона составил 20 миллионов долларов, тогда как доход Пола оказался в два раза больше - $40 миллионов, пишет Sports.kz.

Напомним, что итогом поединка стала победа 27-летнего Джейка Пола над 58-летним Майком Тайсоном единогласным решением судей. Соперники провели на ринге восемь раундов по две минуты. При этом поединок был санкционирован Атлетической комиссией Техаса и будет засчитан в профессиональный рекорд Тайсона - свой предыдущий официальный бой в "Железный Майк" провел в 2005 году.

