Сколько Азербайджан инвестирует в развитие возобновляемой энергетики к 2027 году?

К 2027 году планируется инвестиция в размере 2,8 миллиарда долларов в сферу возобновляемой энергии в Азербайджане.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель отдела развития зон возобновляемой энергетики Агентства возобновляемой энергетики Азербайджана (AREA) Фаган Абдурахманов во время форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии в рамках COP29.

"На сегодняшний день Азербайджан, как мы все знаем, поставил перед собой амбициозные цели, и одна из таких целей - достичь 30 процентов доли возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе страны к 2030 году. Этот переход, несмотря на все вызовы, является важным шагом для достижения долгосрочной устойчивости и энергетической безопасности.

Мы понимаем, что эта задача не из легких, но Азербайджан продемонстрировал, что приверженность делу и инновации способны трансформировать национальные энергетические стратегии.

К 2027 году планируется инвестиция в размере 2,8 миллиарда долларов в сферу возобновляемой энергии. В рамках этого мы планируем построить и интегрировать в национальную энергосистему восемь крупных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около двух гигаватт. Эти два гигаватта - это не просто число, а тщательно рассчитанная величина, основанная на оценке, проведенной американской компанией.

Турецкая консалтинговая компания также подтвердила эти данные. Эта цифра отражает объем возобновляемой энергии, который наша сеть сможет интегрировать до 2027 года с учетом некоторых модернизаций и улучшений. Конечно, этот показатель также знаменует собой стремительный переход к более экологичным источникам энергии", - подчеркнул он.