Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии на Южном Кавказе и в Черноморском регионе - Румен Радев
Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Болгарии Румен Радев в интервью журналу Caspian Energy.
Последний номер издания посвящен 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящем в Азербайджане.
Румен Радев отметил, что интенсивные политические диалоги, проводимые между двумя странами в последние годы, свидетельствуют об углублении отношений.
Он отметил необходимость сотрудничества для укрепления устойчивости стран путем своевременного реагирования на изменение климата.
Отвечая на вопрос о потенциале развития связей между Болгарией и Азербайджаном, Румен Радев отметил, что подписанная в мае в Баку с Президентом Ильхамом Алиевым "Совместная декларация об усилении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария" расширяет масштабы партнерства. Он также подчеркнул, что открытие офиса SOCAR в Софии - позитивный шаг.
Президент Болгарии также отметил необходимость поощрения связей между бизнес-структурами и перспективы развития долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений в области высокотехнологичной промышленности, беспилотных летательных аппаратов, автомобильного сектора и чистых технологий.
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