Всемирно известного актера заметили в бакинском автобусе

Как мы сообщали ранее, известный британский актер Тео Джеймс прибыл в Баку.

Всемирно известный актер посетил столицу Азербайджана для участия в COP29.

В Сети появились кадры, как Тео Джеймс прокатился по Баку на автобусе.

Day.Az представляет данные кадры: