https://news.day.az/society/1707755.html Всемирно известного актера заметили в бакинском автобусе - ВИДЕО Как мы сообщали ранее, известный британский актер Тео Джеймс прибыл в Баку. Всемирно известный актер посетил столицу Азербайджана для участия в COP29. В Сети появились кадры, как Тео Джеймс прокатился по Баку на автобусе. Day.Az представляет эти кадры:
Всемирно известного актера заметили в бакинском автобусе - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, известный британский актер Тео Джеймс прибыл в Баку.
Всемирно известный актер посетил столицу Азербайджана для участия в COP29.
В Сети появились кадры, как Тео Джеймс прокатился по Баку на автобусе.
Day.Az представляет данные кадры:
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