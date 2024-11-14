Британский актер Тео Джеймс посетил COP29 в Баку

Британский актер Тео Джеймс прибыл на место проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az, Джеймс посетил павильоны COP29 в Баку.

Звание звезды мирового масштаба Тео Джеймс подарил фильм-антиутопия "Дивергент" (2014) - экранизация одной из одноименной серии книг Вероники Рот. На экранах Джеймс перевоплотился в инструктора Тобиаса Итона. К этой роли он возвращался еще два раза, сыграв в "Дивергент, глава 2: Инсургент" (2015) и "Дивергент, глава 3: За стеной".