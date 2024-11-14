https://news.day.az/society/1707284.html Британский актер Тео Джеймс посетил COP29 в Баку - ФОТО - ВИДЕО Британский актер Тео Джеймс прибыл на место проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Как передает Day.Az, Джеймс посетил павильоны COP29 в Баку.
Британский актер Тео Джеймс посетил COP29 в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Британский актер Тео Джеймс прибыл на место проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az, Джеймс посетил павильоны COP29 в Баку.
Звание звезды мирового масштаба Тео Джеймс подарил фильм-антиутопия "Дивергент" (2014) - экранизация одной из одноименной серии книг Вероники Рот. На экранах Джеймс перевоплотился в инструктора Тобиаса Итона. К этой роли он возвращался еще два раза, сыграв в "Дивергент, глава 2: Инсургент" (2015) и "Дивергент, глава 3: За стеной".
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