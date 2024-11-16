Раджабли выиграл бронзу ЧЕ

В Пиле (Польша) набирает ход чемпионат Европы среди дзюдоистов до 23-х лет.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами вышли шесть азербайджанских спортсменов. Омар Раджабли (81 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) поборются за бронзу.

81 кг

Омар Раджабли начал с победы над Киприаном Грибине (Молдова), а затем одолел Михаила Цотлашвили (Греция) и Магомеда Борчашвили (Австрия), выйдя в полуфинал. На этой стадии он уступил Коте Капанадзе (Грузия), но в схватке за бронзу победил Янива Агронова (Израиль).

Магеррам Имамвердиев проиграл Иссе Начио (Австрия).

90 кг

Аслан Коцоев уступил Педро Лиме (Португалия).

100 кг

Аждар Багиров проиграл Никите Юданову (Украина).

+100 кг

Кянан Насибов прошел Сабу Кардаву (Грузия) и Якуба Сордыла (Польша), выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Гжегожу Тересински (Польша) и поборется за бронзу с Мареком-Адрианом Масеком (Эстония).

78 кг

Нармин Амирли проиграла Александре Турек (Польша).

Отметим, что в первый день ЧЕ наша команда выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды:

Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) удостоился бронзы.