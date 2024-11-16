Раджабли выиграл бронзу ЧЕ
В Пиле (Польша) набирает ход чемпионат Европы среди дзюдоистов до 23-х лет.
Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами вышли шесть азербайджанских спортсменов. Омар Раджабли (81 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) поборются за бронзу.
81 кг
Омар Раджабли начал с победы над Киприаном Грибине (Молдова), а затем одолел Михаила Цотлашвили (Греция) и Магомеда Борчашвили (Австрия), выйдя в полуфинал. На этой стадии он уступил Коте Капанадзе (Грузия), но в схватке за бронзу победил Янива Агронова (Израиль).
Магеррам Имамвердиев проиграл Иссе Начио (Австрия).
90 кг
Аслан Коцоев уступил Педро Лиме (Португалия).
100 кг
Аждар Багиров проиграл Никите Юданову (Украина).
+100 кг
Кянан Насибов прошел Сабу Кардаву (Грузия) и Якуба Сордыла (Польша), выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Гжегожу Тересински (Польша) и поборется за бронзу с Мареком-Адрианом Масеком (Эстония).
78 кг
Нармин Амирли проиграла Александре Турек (Польша).
Отметим, что в первый день ЧЕ наша команда выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды:
Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) удостоился бронзы.
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