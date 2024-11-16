Стартовала сессия по повышению устойчивости перед изменением климата

В Баку стартовала сессия "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сессии будут рассмотрены национальные и глобальные усилия по удовлетворению потребностей в адаптации для людей, уже серьезно пострадавших от изменения климата.

Обсуждение коснется достигнутого прогресса в рамках Глобальной цели по адаптации (GGA) и возможностей для парламентов содействовать реализации национальных планов адаптации (NAPs), включая обеспечение их поддержки на законодательном уровне.

Сессия станет важной площадкой для демонстрации парламентских усилий по поддержке успешной адаптации и укреплению роли местных сообществ в продвижении климатических инициатив, что может послужить вдохновением для других парламентов.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.