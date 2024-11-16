Из Ливана по Израилю выпустили 35 ракет

35 ракет были выпущены из Ливана по Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после срабатывания сирен воздушной тревоги в ряде районов Хайфского залива и Галилеи.

"Сообщений о пострадавших не поступало", - отмечается в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.