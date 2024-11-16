https://news.day.az/world/1707835.html Из Ливана по Израилю выпустили 35 ракет 35 ракет были выпущены из Ливана по Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после срабатывания сирен воздушной тревоги в ряде районов Хайфского залива и Галилеи. "Сообщений о пострадавших не поступало", - отмечается в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Из Ливана по Израилю выпустили 35 ракет
35 ракет были выпущены из Ливана по Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после срабатывания сирен воздушной тревоги в ряде районов Хайфского залива и Галилеи.
"Сообщений о пострадавших не поступало", - отмечается в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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