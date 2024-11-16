Улучшение управления банками развития требует инвестиций

Необходимы инвестиции в улучшение управления национальных и международных банков развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный посланник ООН по финансированию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Махмуд Мохиелдин на сессии "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"То, что процесс получения средств получателями в странах, нуждающихся в помощи, занимает слишком много времени, подтверждается данными: в некоторых многосторонних финансовых институтах этот процесс длится более 30 месяцев, то есть более двух лет. Президент Всемирного банка продемонстрировал смелость на ежегодных собраниях в Марракеше в прошлом году, заявив, что в большинстве случаев для того, чтобы доллар покинул учреждение и достиг своей цели, требуется более 27 месяцев. Это подчеркивает необходимость инвестиций в улучшение управления и укрепление потенциала национальных и международных банков развития для более эффективного направления финансовых потоков", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.