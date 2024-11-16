Страны без выхода к морю нуждаются в увеличении финансирования

Страны, не имеющие выхода к морю (LLDCs), нуждаются в усилении международного сотрудничества, увеличении финансирования и расширении инфраструктуры для преодоления климатических и экономических вызовов.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе мероприятия на тему "Укрепление устойчивости к изменению климата и содействие устойчивому развитию в странах, не имеющих выхода к морю (LLDCs): вызовы и возможности".

"Сегодня мы собираем ключевых заинтересованных сторон для обсуждения, как LLDCs могут преодолеть свои климатические и экономические вызовы. Азербайджан, как и многие LLDCs, сталкивается с проблемами, связанными с отсутствием прямого доступа к портам, что влечет за собой экономические ограничения, высокие транспортные издержки, задержки в перемещении товаров и уязвимость к политической и экономической нестабильности в странах транзита", - подчеркнул он.

По его словам, климатические изменения создают дополнительные угрозы для LLDCs, несмотря на их минимальный вклад в глобальные выбросы.

"LLDCs особенно уязвимы перед лицом климатических изменений. Они сталкиваются с засухами, наводнениями, таянием ледников и другими катастрофами, но их институциональные, технические и финансовые возможности ограничены. Это мешает предпринимать эффективные меры по адаптации и реагированию на климатические вызовы", - добавил Рафиев.