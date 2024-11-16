В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям

В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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