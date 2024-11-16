Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Глобальным советом толерантности и мира

На Парламентской встрече в рамках COP29 был подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Глобальным советом толерантности и мира.

С азербайджанской стороны документ подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, со стороны Глобального совета толерантности и мира - Ахмед Мохаммед Алджарван, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании был подписан 16 ноября - в Международный день толерантности. 16 ноября 1995 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята "Декларация принципов толерантности", и эта дата была объявлена Международным днем толерантности.

Отметим, что в Баку в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджана начала свою работу Парламентская встреча.

В двухдневном мероприятии принимают участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентской встрече, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий изменения климата для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата, а также другие темы, будет принят итоговый документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.