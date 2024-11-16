Президент Межпарламентского союза поблагодарила Азербайджан за прекрасное проведение COP29

Мы, как члены парламента, благодарим за прекрасное проведение Конфренции COP29 в городе Баку. Это создает прекрасную возможность для глобального сотрудничества. Мы должны преодолеть климатический кризис в духе инклюзивности и партнерства. Мы постоянно работаем над укреплением международного диалога, продвижением прав человека, построением более справедливого мира.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Национальной ассамблеи Республики Танзания, президент Межпарламентского союза (IPU) Тулия Аксон во время выступления на Парламентской встрече в Баку 16 ноября. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Изменение климата влияет на все аспекты нашей жизни. Мы должны работать над тем, чтобы защитить нашу планету и передать ее будущему поколению. В последние годы в мире было много экстремальных погодных условий. Вопрос изменения климата действительно дошел до кризисного состояния. В разных регионах мира произошли лесные пожары, разрушение инфраструктуры, стихийные бедствия, в результате которых около 30 миллионов человек стали вынужденными переселенцами", - отметила Тулия Аксон.

Отметим, что в Баку в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджана начала свою работу Парламентская встреча.

В двухдневном мероприятии принимают участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентской встрече, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий изменения климата для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата, а также другие темы, будет принят итоговый документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.