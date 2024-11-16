Многие NDC создаются без учета актуальных данных

Многие новые национально определяемые вклады (NDC) разрабатываются без учета последних данных.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Партнерства NDC Пабло Виейра на сессии "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Многие новые NDC разрабатываются без учета того, что на самом деле произошло в последние годы. Одна из форм поддержки, которую мы предоставляем через наших членов, заключается в подведении итогов почти десятилетних обязательств по первым двум раундам NDC. Таким образом, предстоит еще многое сделать, и усиление ответственности правительств за выполнение своих обязательств является ключевой задачей, требующей внимания на глобальном уровне",- сказал он.

Виейра отметил, что странам необходимо обеспечить приверженность климатическим действиям, включая разработку NDC которые должны быть представлены в следующем году.

"Нужна благоприятная политика, законодательная и нормативная база для продвижения климатических действий и мобилизации финансирования, а также координация, потенциал и прозрачность,"- отметил он.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.