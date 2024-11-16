Системы раннего предупреждения - ключ к спасению жизней и защите инфраструктуры

Системы раннего предупреждения являются ключом к спасению жизней и сохранению инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Офисе ООН по снижению рисков бедствий (UNDRR) Камал Кишор в ходе мероприятия высокого уровня по укреплению систем климатической информации и многопрофильного раннего предупреждения для повышения устойчивости.

"Без их эффективного внедрения невозможно достичь глобальных целей по сокращению человеческих и экономических потерь от бедствий," - отметил он.

Камал Кишор подчеркнул важность инвестиций в системы раннего предупреждения в рамках мероприятия высокого уровня, посвященного укреплению климатической информации и многопрофильных систем раннего предупреждения для повышения устойчивости.

Он напомнил, что одна из семи целей Сендайской рамочной программы направлена на обеспечение доступа к раннему предупреждению. Однако успех в этой области является определяющим для достижения других задач программы, таких как снижение смертности и уменьшение числа пострадавших от бедствий.

Кишор также подчеркнул, что проблема раннего предупреждения актуальна как для стран Юга, так и для Севера.

"События последних месяцев показали, что природные катаклизмы угрожают всем регионам. Нам необходимо работать на всех временных масштабах - от краткосрочных прогнозов до долгосрочных климатических тенденций", - заявил он.