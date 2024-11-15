Проходящая в Азербайджане COP29 станет образцовой с точки зрения организации и содержания.

Об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что культура и изменение климата были главной темой сегодняшнего мероприятия.

"Как известно, культура - это новая тема, направление, привнесенное в контексте обсуждения вопросов изменение климата. Азербайджан первым присоединился к этой инициативе Объединенных Арабских Эмиратов и Бразилии на COP28, где была заложена ее основа. В нашей стране тема культуры и изменения климата стала предметом обсуждения в рамках COP29", - сказал министр.

Влияние климатических изменений на культуру и культурное наследие неоспоримо, и все дискуссии ведутся на этой основе, добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.