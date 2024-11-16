https://news.day.az/economy/1707704.html

Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон - Сахиба Гафарова

Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон. Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.