Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон

Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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