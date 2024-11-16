https://news.day.az/economy/1707704.html Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон - Сахиба Гафарова Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон. Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон - Сахиба Гафарова
Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания зеленых энергетических зон.
Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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