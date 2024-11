https://news.day.az/economy/1707591.html

В рамках COP29 состоялось заседание Коалиции министров финансов по климатической деятельности - ФОТО

14 ноября в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на COP29 состоялось специальное заседание Коалиции министров финансов по климатическим действиям (The Coalition of Finance ministers for Climate Action). Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространило министерство финансов Азербайджана.