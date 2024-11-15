Азербайджан совместно с IRENA учредил программу партнерства в области ВИЭ

Министерство энергетики Азербайджана совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) учредило программу под названием "Партнерство по ускоренным возобновляемым источникам энергии в Центральной Азии" (APRECA).

Программа была представлена на Инвестиционном форуме по энергетическому переходу в Центральной Азии, организованном в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Наряду с Азербайджаном, в форуме приняли участие министры и заместители министров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Они обсудили способы удовлетворения растущего спроса на энергию в странах Центральной Азии, обеспечения разнообразия источников энергии, поддержки экономического роста и увеличения использования зеленой энергии для достижения климатических целей.

Было отмечено, что программа APRECA направлена на расширение инвестиций, укрепление межрегиональных связей и увеличение социально-экономических выгод в рамках регионального сотрудничества путем мобилизации потенциала стран Центральной Азии.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.