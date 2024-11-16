Государственное агентство водных ресурсов озвучило цели по Каспийскому морю

Используя воду Каспийского моря, мы стремимся создать надежные альтернативные ресурсы для Баку и Абшеронского полуострова.

Об этом заявил советник Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов на мероприятии на тему "Инновационные подходы в управлении устойчивыми водными ресурсами", проведенном в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что усиление нехватки воды в результате изменения климата и растущего спроса демонстрирует важность интеграции принципов устойчивого развития в нашей стране во все аспекты нашей водной политики.

"Этот подход тесно связан с Целями устойчивого развития, особенно в области чистой воды и санитарии, в глобальных рамках, что свидетельствует о нашей приверженности удовлетворению текущих потребностей без ущерба для возможностей будущих поколений использовать важные ресурсы.

Недавно разработанная Национальная водная стратегия Азербайджана отражает эту точку зрения.

Национальная водная стратегия поощряет справедливые, эффективные и устойчивые методы управления водными ресурсами, а также обеспечивает устойчивость к изменению климата.

С помощью этой стратегии мы стремимся обеспечить долгосрочный доступ к воде для всех секторов, от сельского хозяйства до промышленного потребления, путем анализа наших проблем, перед которыми мы уязвимы, связанных с региональными и климатическими изменениями, включая зависимость от трансграничных рек и атмосферных осадков.

Говоря о реализуемых структурах управления, в частности, после 2020 года были предприняты важные шаги в направлении модернизации и инноваций управления водными ресурсами в Азербайджане", - отметил он.

Советник отметил, что создание Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и Государственной водной комиссии улучшило межведомственную координацию и облегчило комплексный подход к управлению водными ресурсами.

"Кроме того, мы работаем над государственно-частным партнерством, чтобы мобилизовать наши инвестиционные возможности, стимулировать технологические инновации и расширять возможности устойчивых решений. Привлекая частный сектор, мы стремимся повысить эффективность использования воды, снизить потери и внедрить передовые технологии, такие как интеллектуальные системы измерения и обнаружения утечек.

Таким образом, устойчивость является не только руководящим принципом, но и необходимостью для водной политики Азербайджана. Благодаря инновационному управлению, надежному планированию и сотрудничеству с заинтересованными сторонами мы закладываем основу для будущего безопасной и устойчивой воды.

Перед лицом растущих климатических проблем альтернативные источники воды стали важной составляющей Водной стратегии Азербайджана.

Изменение климата привело к большему изменению доступности воды, создавая дополнительные проблемы для наших и без того ограниченных водных ресурсов с длительными засухами и незапланированными осадками. Эти вызовы требуют смелых и инновационных решений, и Азербайджан движется в этом направлении.

Одна из самых перспективных инициатив - опреснительные технологии. Используя воду Каспийского моря, мы стремимся создать надежные альтернативные ресурсы для Баку и Абшеронского полуострова. Такой подход не только диверсифицирует наши водные ресурсы, но и снижает зависимость от трансграничных рек, которые составляют более 70 процентов наших водных ресурсов. Мы отдаем предпочтение энергосберегающим процессам опреснения, чтобы гарантировать, что это решение соответствует нашим целям в области устойчивого развития.

Наряду с опреснением в Азербайджане проводится большая работа по программам переработки и повторного использования воды. Очищая сточные воды для сельскохозяйственных и промышленных целей, мы можем значительно снизить нагрузку на ресурсы пресной воды.

Эти инициативы интегрируются в городское и сельское планирование, обеспечивая эффективное и безопасное использование переработанной воды.

Подход Азербайджана к обеспечению альтернативных источников воды отражает нашу приверженность устойчивости и инновациям.

Посредством опреснения, переработки и других проектов мы предпринимаем решительные шаги для построения нашего водного будущего в меняющемся климате.

Адаптация является ключевым аспектом нашего подхода к созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры.

Мы строим современные водохранилища на освобожденных от оккупации территориях и восстанавливаем основную водную инфраструктуру, чтобы противостоять угрозам, вызванным климатом.

Потенциальные проекты, такие как засев облаков, сбор дождевой воды и разведка грунтовых вод, также диверсифицируют наши источники воды, обеспечивая устойчивость к дождю и колебаниям речного потока.

Кроме того, Национальная водная стратегия включает оценку климатических рисков для руководства распределением и сохранением ресурсов. Эти оценки помогают нам расставлять приоритеты в проектах, которые устраняют как текущие уязвимости, так и будущие риски, гарантируя, что наши методы управления водными ресурсами останутся эффективными в условиях меняющегося климата.

Наконец, Азербайджан признает важность международного сотрудничества и финансирования климата для достижения этих целей. Мы активно взаимодействуем с глобальными партнерами для обеспечения финансирования и обмена знаниями, гарантируя, что наши стратегии адаптации являются инновационными и масштабируемыми.

Эти усилия направлены не только на ответ на вызовы, но и на подготовку к лучшему и безопасному завтрашнему дню", - отметил А.Ширинов.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.