Поддержка Азербайджаном малых островных государств была одним из ключевых моментов саммита в Баку

13 ноября 2024 года в Баку в рамках COP29 состоялся Саммит малых островных развивающихся государств с участием главы азербайджанского государства. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев рассказал о том, что отношения Азербайджана с малыми островными развивающимися государствами поднялись на новый, более высокий уровень, о климатических угрозах, с которыми они сталкиваются, и необходимости глобальной справедливости.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что Азербайджан, принимающий COP29, предпринял важные шаги для поддержки малых островных государств в борьбе с изменением климата, укрепив с ними сотрудничество.

"В своем выступлении Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность того, что голоса народов малых островных развивающихся государств должны быть услышаны на глобальной арене, призвал развитые страны оказывать финансовую и техническую поддержку, чтобы защитить их от изменения климата. Он отметил, что Азербайджан оказал помощь странам, пострадавшим от ряда стихийных бедствий, и эти государства воспользовались образовательной стипендиальной программой для получения образования в университетах Азербайджана.

Политолог подчеркнул, что за время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения гуманитарная и финансовая поддержка была оказана более чем 20 малым островным государствам.

"Как сказал глава государства, решение проблем, с которыми сталкиваются эти страны, находится в центре усилий Азербайджана на COP29. В рамках саммита было принято Бакинское коммюнике, в котором прозвучал призыв к повышению усилий в целях обеспечения доступного климатического финансирования и эффективности COP29. Изменения климата затрагивают каждую страну, в том числе Азербайджан, но для малых островных развивающихся государств это на уровне экзистенциальной угрозы", - сказал он.

A.Гараев отметил, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев также затронул проблемы, которые неоколониализм создает для климатической справедливости.

"Колониальные территории Франции и Нидерландов в Карибском и Тихоокеанском регионах серьезно страдают от климатических изменений. Отмечая, что колониальное управление все еще сохраняется на таких территориях, как Новая Каледония и Французская Полинезия, глава государства подчеркнул, что права этих общин были попраны", - сказал он.

Политолог отметил, что сегодня двойные стандарты проявляются везде. А пренебрежительное отношение Европейского парламента и Совета Европы к этим нарушениям прав человека является политическим лицемерием.

"Поддержка Азербайджаном малых островных развивающихся государств в рамках COP29, климатическая справедливость в глобальном масштабе были одними из ключевых моментов этого мероприятия. Это еще раз указывает на то, что Азербайджан демонстрирует глобальное лидерство в вопросах климата и свою приверженность справедливости", - отметил он.